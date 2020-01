Die meistverkauften Spiele im Dezember 2019: Luigi schlägt Star Wars im Alleingang

Der Branchenverband game hat die Top 20 der meistverkauften PC- und Konsolenspiele im Dezember 2019 in Deutschland veröffentlicht. Im Gegensatz zu den wöchentlich ausgegebenen öffentlichen Chartplatzierungen vermischt man in dieser Topliste alle PC- und Konsolenveröffentlichungen. Es ergibt sich also ein Gesamtbild, wenn natürlich auch ohne konkrete Zahlen. Außerdem basieren die Charts auf physisch verkauften Einheiten.

FIFA 20 steht in den Charts ganz oben. Keine Überraschung angesichts der Preisschlacht, die um Weihnachten herum im Handel um den neuen FIFA-Teil stattfand. Außerdem erscheint der Titel natürlich auch auf zahlreichen Systemen.

Luigi’s Mansion 3 (im April erscheint ein Mehrspieler-DLC) kann sich deshalb wohl sehr über den zweiten Platz freuen. Luigi, oft im Schatten von Mario, trumpft hier voll auf und landet sogar vor dem Multiplattform-Blockbuster Star Wars Jedi: Fallen Order. Mario Kart 8 Deluxe beweist einmal mehr Longsellerqualitäten, die besonders im Weihnachtsgeschäft zum Tragen kommen. Für Pokémon Schwert, Sieger im November, geht es ganz schön nach unten. Ebenso Pokémon Schild, im Vormonat noch Zweiter.

