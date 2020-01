DLC-Charakter-Pass und Vorbestellerboni zu One Piece: Pirate Warriors 4 angekündigt

Durch die Einträge bei Steam und im Microsoft Store wurden zu One Piece: Pirate Warriors 4 neue Details enthüllt. So erhält der Titel eine Digital Deluxe Edition, in der ein Charakter-Pass enthalten sein wird. Der Charakter-Pass umfasst insgesamt neun weitere Charaktere, doch um welche es sich dabei handelt, ließen die Stores offen. Die Digital Deluxe Edition enthält zudem die frühzeitige Freischaltung von Charlotte Katakuri als Bonus.

Dynasty-Warriors-Kostüme als Vorbestellerboni

Als Vorbestellerboni warten auf die Fans Dynasty-Warriors-Kostüme für Trafalgar Law und Boa Hancock. Außerdem erhalten Vorbesteller eine frühzeitige Freischaltung der Vinsmoke-Brüder.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Hierzulande wird es auch eine Sammleredition geben, die nach dem Bösewicht Kaido benannt ist. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion schon vorbestellen*.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force