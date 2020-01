The Idolmaster: Starlit Season für PlayStation 4 und PCs angekündigt

Bandai Namco hat mit The Idolmaster: Starlit Season einen neuen Ableger der Reihe angekündigt. Die Veröffentlichung soll in Japan noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und PCs via Steam erfolgen. Neben weiteren Details gibt es auch bereits viele Bilder und einen Teaser-Trailer. The Idolmaster: Starlit Season basiert auf der Unreal Engine 4.

Führt eine Idol-Gruppe zum Sieg

Bei „Starlit Season“ handelt es sich dabei um einen Wettbewerb für Idol-Gruppen, wobei die Siegerinnen die ersten Idols sein werden, welche im neuen Starlit Dome auftreten dürfen. In der Rolle des Agenten bei der Agentur 765 Production liegt es nun am Spieler, eine Idol-Gruppe für den Wettbewerb zusammenzustellen. Dafür stehen Idols diverser Agenturen zur Verfügung.

Der Spieler ist dafür verantwortlich, dass sich die Idol-Gruppe weiterentwickelt. Mit Sing- und Tanzeinlagen gilt es, das Ansehen bei den Fans zu verbessern. Auch Geld will natürlich verdient sein. In Gesprächen kann man zudem mit den Idols interagieren.

Bisher bestätigt sind Idols aus The Idolmaster, The Idolmaster: Cinderella Girls, The Idolmaster: Million Live! sowie The Idolmaster: Shiny Colors. Die offizielle Homepage gibt euch den gesamten Überblick. Hinzu kommen noch vier Assistentinnen von 765 Production.

Bilder-Galerie

Teaser-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Idolmaster: Starlit Season, Bandai Namco