Das Tales of Festival 2020 findet am 13. und 14. Juni statt

Auch in diesem Jahr findet ein Tales of Festival statt. Und wie im letzten Jahr hat sich Bandai Namco dafür die E3-Woche ausgesucht. Am 13. und 14. Juni 2020 darf man sich beim Festival in der Yokohama Arena in Yokohama, Japan auf Neuigkeiten freuen. Letztes Jahr wurde beispielsweise das damals vor wenigen Tagen bei der E3 2019 enthüllte Tales of Arise gezeigt.

Bandai Namco feiert damit auch den 25. Geburtstag der Tales-of-Reihe. Somit stellte man das Tales of Festival 2020 unter das Motto „Unterstützung“ und will gemeinsam mit den Fans feiern. Zusätzlich findet am 5. September 2020 ebenfalls in Yokohama das „Tales of Orchestra Concert ~25th Anniversary~“ statt.

Was sind eure Erwartungen an das Tales of Festival 2020?

via Gematsu, Bildmaterial: Bandai Namco