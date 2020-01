Media Markt: 3 Spiele für 49 Euro oder 79 Euro – diesmal inklusive Nintendo Switch

Media Markt startet wieder mit einer tollen „3 für…“-Aktion ins neue Jahr. Ihr erhaltet 3 Spiele für 49 Euro oder 3 Spiele für 79 Euro. Diesmal auch endlich wieder mit Games für Nintendo Switch! Das Sortiment ist dabei ausgewählt und begrenzt. Viel Spaß beim Stöbern!

Zu den ausgewählten Spielen gehören unter anderem Hellblade, The Outer Worlds, Red Dead Redemption 2, Control und Code Vein für PS4, ebenso wie zum Beispiel für Nintendo Switch die Games Vampyr, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Terraria, Collection of Mana, Final Fantasy XII oder Sparklite.

