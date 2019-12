Square Enix eröffnet Homepage zum 10. Geburtstag von NieR

Im April 2010 erschien NieR für PlayStation 3 und Xbox 360 und schaffe es recht schnell, zu einem Geheimtipp zu werden. Dies veranlasste Square Enix, das Sequel NieR: Automata bei Platinum Games entwickeln zu lassen. Dieses erschien inzwischen für PlayStation 4, Xbox One und PCs. NieR: Automata verzeichnete inzwischen über vier Millionen verkaufte Exemplare, die Reihe ist inzwischen also kein Geheimtipp mehr.

So langsam nähert sich die Marke NieR also ihrem 10. Geburtstag und aus diesem Anlass hat Square Enix eine Geburtstags-Homepage eröffnet. Außer dem Logo gibt es dort derzeit noch Musik, weitere Inhalte fehlen. Was wohl Square Enix für Pläne hat?

via Gematsu, Bildmaterial: NieR 10th Anniversary, Square Enix