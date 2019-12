Sonntagsfrage: Das beste Starter-Pokémon – Typ Wasser?

In dieser Ausgabe der Langzeitsonntagsfrage geht es um die beste Elementwahl bei den Starter-Pokémon: Typ Wasser. Egal in welcher Edition, keines dieser Pokémon hat mich je im Stich gelassen. Doch darum soll es heute nicht gehen, sondern um eure Wahl. Und so funktioniert die Abstimmung:

Bis zum Ende des Monats/Anfang des nächsten Monats habt ihr Zeit eure Wahl zu treffen. Am Ende werden die ersten beiden Plätze aus den Umfragen sowie Evoli oder Pikachu in einer finalen Umfrage ausgelost. Anschließend bestimmen wir das beste Starter-Pokémon!

Bisherige Umfragen:

Am 29. Dezember – das kann ich bereits jetzt verraten – erwartet euch klassischerweise eine Frage zu euren Tops und Flops aus diesem Spielejahr. Ihr könnt also schon einmal überlegen, welche Spiele das sein könnten. In der Woche darauf folgt die finale Umfrage zu den Starter-Pokémon. Also lasst die Abstimmung beginnen!

Wie immer könnt ihr in den Kommentaren schreiben, warum ihr euch für eure Starter-Wahl entschieden habt.