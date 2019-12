Sonntagsfrage: Das beste Starter-Pokémon – Typ Pflanze?

Mit der heutigen Sonntagsfrage starten wir die erste Langzeitumfrage und ich schicke die Sonntagsfrage damit in eine kleine „Winterpause“. Doch keine Angst! Die nächsten Wochen müsst ihr nicht ohne die wichtigsten Fragen aus der Videospielwelt leben. Aus diesem Grund suchen wir in den nächsten Wochen das beste Starter-Pokémon. Und so funktioniert das Ganze:

Diese Woche startet die Sonntagsfrage mit den Starter-Pokémon des Typen Pflanze. Nächste Woche folgt Feuer, anschließend kommt Wasser und dann kommt der Kampf zwischen Evoli und Pikachu. Bis zum Ende des Monats/Anfang des nächsten Monats habt ihr Zeit eure Wahl zu treffen. Am Ende werden die ersten beiden Plätze aus den Umfragen sowie Evoli oder Pikachu in einer finalen Umfrage ausgelost.

Am 29. Dezember – das kann ich bereits jetzt verraten – erwartet euch klassischerweise eine Frage zu euren Top und Flops aus diesem Spielejahr. Ihr könnt also schon einmal überlegen, welche Spiele das sein könnten. In der Woche darauf folgt die finale Umfrage zu den Starter-Pokémon. Also lasst die Abstimmung beginnen!

Wie könnt ihr den Kommentaren schreiben, warum ihr euch für eure Starter-Wahl entschieden habt.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 17. November

Vergangene Woche stellten wir euch die Frage nach eurer präferierten Präsentationsform von neuen Informationen. Viele von euch schauen am liebsten voraufgezeichnete Präsentationen à la Nintendo Direct oder State of Play. Grund dafür sind unter anderem, dass diese Form kurz und knackig sein kann und man neben den wesentlichsten Informationen auch Trailer genießen kann.

Manchen ist dies jedoch nicht genug und sie brauchen etwas mehr „Spektakel“ in Form von unterschiedlichen Events. Die gute alte Pressemitteilung ist ebenfalls noch nicht ausgestorben. Sie bietet vielen einen schnellen Überblick mit allen relevanten Informationen wie zum Beispiel dem Erscheinungsdatum.