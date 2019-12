Sonntagsfrage: Das beste Starter-Pokémon – Typ Feuer?

Es geht weiter mit unserer Langzeitsonntagsfrage. Während ihr in der letzten Woche – und auch noch weiterhin – das beste Starter-Pokémon des Typens Pflanze wählen konntet, ist nun Typ Feuer dran. Da bekommt seitens Game Freak besonders ein Pokémon sehr viel Liebe geschenkt. Jedoch muss dies auch nicht für euch gelten. Und so funktioniert die Abstimmung:

Bis zum Ende des Monats/Anfang des nächsten Monats habt ihr Zeit eure Wahl zu treffen. Am Ende werden die ersten beiden Plätze aus den Umfragen sowie Evoli oder Pikachu in einer finalen Umfrage ausgelost. Anschließend bestimmen wir das beste Starter-Pokémon!

Bisherige Umfragen:

Am 29. Dezember – das kann ich bereits jetzt verraten – erwartet euch klassischerweise eine Frage zu euren Top und Flops aus diesem Spielejahr. Ihr könnt also schon einmal überlegen, welche Spiele das sein könnten. In der Woche darauf folgt die finale Umfrage zu den Starter-Pokémon. Also lasst die Abstimmung beginnen!

Wie könnt ihr den Kommentaren schreiben, warum ihr euch für eure Starter-Wahl entschieden habt.