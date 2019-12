Persona 5 weltweit über 3,2 Millionen Mal verkauft

Atlus hat bekannt gegeben, dass sich Persona 5 weltweit mehr als 3,2 Millionen Mal verkaufen konnte. Durchaus ein Erfolg für eine JRPG-Reihe, die für Neulinge wohl nicht die zugänglichste ist. Zur Feier veröffentlichte Atlus untenstehende Illustration.

Persona 5 erschien in Japan im September 2016, damals noch für PS4 und für PS3. Zuerst angekündigt war Persona 5 für PS3 und so sah man dem Spiel seine Herkunft schon noch an. Mit Persona 5 Royal ändert sich das ein wenig. Für die erweiterte Fassung wurde auch ein bisschen an der Optik geschraubt.

Persona 5 Royal wiederum kommt nunmehr auf über 400.000 verkaufte Einheiten in Japan. Auch das gab Atlus heute bekannt. In der Launchwoche gingen 200.000 Einheiten über die Ladentheken und bis dato also 200.000 weitere.

Insgesamt hat sich Persona weltweit 11,1 Millionen Mal verkauft.

