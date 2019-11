Video-Ersteindruck zu Persona 5 Royal: So spielt sich die neue erweiterte Fassung

Während wir im Westen noch immer auf ein exaktes Datum für die Veröffentlichung warten (das könnte sich am 3. Dezember ändern), erschien in Japan bereits vor ein paar Wochen Persona 5 Royal. Eine verbesserte Version von Persona 5, gefüllt mit neuen Gegnern, Charakteren, Spielmechaniken und sogar einer kompletten Story-Arc. Die neuen Inhalte sollen vom Umfang her jene von Persona 4 Golden noch übertreffen.

Der gute SpeckObst, den hier auch bei Patreon unterstützen könnt, hat sich daher schon einmal die japanische Version importiert und berichtet in seinem Ersteindruck von den ersten 20 Stunden der überarbeiteten Persona-5-Erfahrung und beantwortet einige Fragen.