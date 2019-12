Nurse Love Addiction und Syndrome: Switch-Portierungen erscheinen im Westen

Nachdem Nurse Love Addiction und Nurse Love Syndrome in Japan auch für Nintendo Switch erschienen sind, schaffen es die Portierungen auch in englischer Form in den Westen. Ab dem 26. Dezember 2019 kann man beide Teile in Nintendos eShop herunterladen.

Nurse Love Addiction

Asuka Osachi ist die Hauptfigur dieser Geschichte. Sie absolviert ihre Ausbildung in der Lehranstalt „Teito Nursing School“ zur Krankenschwester, gemeinsam mit ihrer Schwester Nao. Ihr erlebt ihre Geschichte, wie sie mit ihren Klassenkameradinnen die Medizin und die Liebe entdeckt. Mit ihren Freundinnen Itsuki und Sakuya, sowie ihrer Lehrerin Kaede, lernen die jungen Mädchen, was es bedeutet, erwachsen und eine Krankenschwester zu werden.

Gemeinsam werden die Mädchen lachen und weinen, während sie verwirrende Zeiten in ihrem Leben durchmachen. Entscheide, wie Asuka ihre drei Jahre an dieser Schule verbringen wird. In Abhängigkeit von euren Entscheidungen verzweigt sich die Geschichte in verschiedene Handlungsbögen, die mit individuellen Enden verbunden sind. Nurse Love Addiction ist englischsprachig bereits für PS Vita und PCs erhältlich.

Nurse Love Syndrome

Die Geschichte spielt in einem fiktiven Japan. Die Liebe zwischen Frauen gehört zur Norm und Krankenschwestern können mit ihren Händen andere Menschen heilen. Kaori Sawai hat die Lehranstalt für Krankenschwestern erst kürzlich abgeschlossen und schließt sich dem Team des Krankenhauses Yurigahama an. Als Kind hatte sie eine Nahtod-Erfahrung. Durch ein Wunder überlebte sie und verspürte seitdem den Wunsch, selbst später eine Krankenschwester zu werden.

Nun kann sie den Schmerz ihrer Patienten lindern, indem sie ihre heilenden Hände verwendet. Durch Entscheidungen beeinflusst ihr das weitere Leben von Kaori. Die Visual Novel bietet mehr als 20 Enden, englische sowie japanische Texte. Nurse Love Syndrome ist im Westen bereits für PS Vita und PCs erhältlich.

via Siliconera, Nurse Love Syndrome, Nurse Love Addiction, Degica Games / Kogado Studio