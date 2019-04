Nurse Love Syndrome erscheint diesen Monat für PlayStation Vita und PCs im Westen

Bildmaterial: Nurse Love Syndrome, Degica Games / Kogado Studio

Die Visual Novel Nurse Love Syndrome wird am 18. April im Westen für PCs erscheinen. Am 19. April wird die Version für PlayStation Vita veröffentlicht. Über Limited Run Games wird eine begrenzte Anzahl an Exemplaren der PlayStation-Vita-Version vertrieben. Der Verkauf startet am 19. April. An diesem Tag wird der Titel in Japan für Nintendo Switch, PlayStation Vita und für PCs veröffentlicht. Bisher hat der Publisher Degica Games noch keine Pläne angekündigt, die Nintendo-Switch-Fassung für den Westen zu lokalisieren.

Die Geschichte spielt in einem fiktiven Japan. Die Liebe zwischen Frauen gehört zur Norm und Krankenschwestern können mit ihren Händen andere Menschen heilen. Kaori Sawai hat die Lehranstalt für Krankenschwestern erst kürzlich abgeschlossen und schließt sich Team des Krankenhauses Yurigahama an. Als Kind hatte sie eine Nahtoderfahrung. Durch ein Wunder überlebte sie und verspürte seitdem den Wunsch, selbst später eine Krankenschwester zu werden.

Nun kann sie den Schmerz ihrer Patienten lindern, indem sie ihre heilenden Hände verwendet. Durch Entscheidungen beeinflusst ihr das weitere Leben von Kaori. Die Visual Novel bietet mehr als 20 Enden, englische sowie japanische Texte.

