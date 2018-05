Nurse Love Addiction erscheint für Nintendo Switch

Die romantische Visual Novel Nurse Love Addiction ist seit gestern in Japan für Nintendo Switch erhältlich. Die Version bietet nur japanische Bildschirmtexte. In englischer Sprache existiert der Titel bisher nur für PCs via Steam und digital für PlayStation Vita.

Blühende Liebe der Krankenschwestern

Das dümmlich wirkende Mädchen Asuka Osachi ist die Hauptfigur dieser Geschichte. Sie absolviert ihre Ausbildung in der Lehranstalt „Teito Nursing School“ zur Krankenschwester, gemeinsam mit ihrer Schwester Nao. Ihr erlebt ihre Geschichte, wie sie mit ihren Klassenkameradinnen die Medizin und die Liebe entdeckt. Mit ihren Freundinnen Itsuki und Sakuya, sowie ihrer Lehrerin Kaede, lernen die jungen Mädchen, was es bedeutet, erwachsen und eine Krankenschwester zu werden.

Gemeinsam werden die Mädchen lachen und weinen, während sie verwirrende Zeiten in ihrem Leben durchmachen. Entscheide, wie Asuka ihre drei Jahre an dieser Schule verbringen wird.

In Abhängigkeit von euren Entscheidungen verzweigt sich die Geschichte in verschiedene Handlungsbögen, die mit individuellen Enden verbunden sind. Dabei erlebt ihr bittersüße Liebschaften, die zwischen den Mädchen erblühen. Dabei begleiten euch romantische Illustrationen durch den Spielverlauf. Die Spannung bleibt durch unerwartete und überraschende Wendepunkte bis zum Schluss erhalten.

