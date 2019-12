Neues Video zu Granblue Fantasy: Versus zeigt die Stage „Town of Albion“

Die Macher von Granblue Fantasy: Versus haben bei Twitter ein neues Gameplay-Video zum Kampfspiel veröffentlicht. Dabei sehen wir einen Kampf in der Stage „Town of Albion“. Während es zu Beginn der Auseinandersetzung noch regnet, gibt es in der letzten Runde mit der Sonne auch Zuschauer im Hintergrund.

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works