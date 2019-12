Neue Pokémon-Serie „Pokémon: Zwielichtschwingen“ angekündigt

The Pokémon Company hat die Anime-Serie Pokémon: Zwielichtschwingen angekündigt. Die aus nur sieben Folgen bestehende Serie wird auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Pokémon ausgestrahlt und spielt in der Galar-Region, also der neuen Region aus Pokémon Schwert und Schild.

Dort haben sich Pokémon-Kämpfe zu einer kulturellen Sensation entwickelt. In der Anime-Serie sollen die Träume der Bewohner von Galar, ihre Herausforderungen und Konflikte dargestellt werden. Es soll viele Geschichten geben und Fans sollen mit dem Anime auch eine Vielzahl neuer Pokémon kennenlernen.

Jede der sieben Folgen ist dabei nur ungefähr fünf Minuten lang.

Die Animationen werden von Studio Colorido geliefert, das für seine warmen und einladenden visuellen Designs und dynamischen Bildtechniken, wie beispielsweise im Anime-Film „Penguin Highway“, bekannt ist . Die Welt von Pokémon entwickelt sich, während Trainer die Galar-Region erkunden – und diese neue Ära wird in Form einer Anime-Serie von einem der führenden Animationsstudios in Japan zum Leben erweckt.

Die erste Folge von Pokémon: Zwielichtschwingen wird laut The Pokémon Company voraussichtlich am 15. Januar 2020 veröffentlicht. Unseren Test des neuesten Pokémon-Videospielabenteuers findet ihr hier. Nachfolgend seht ihr das Key-Artwork zur Serie in voller Pracht.

Bildmaterial: Pokémon: Zwielichtschwingen, The Pokémon Company / Studio Colorido