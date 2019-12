Pokémon Schwert und Schild sind die am meisten verkauften Spiele im November 2019

Der Branchenverband game hat die Top 20 der meistverkauften PC- und Konsolenspiele im November 2019 in Deutschland veröffentlicht. Im Gegensatz zu den wöchentlich ausgegebenen öffentlichen Chartplatzierungen vermischt man in dieser Topliste alle PC- und Konsolenveröffentlichungen. Es ergibt sich also ein Gesamtbild, wenn natürlich auch ohne konkrete Zahlen. Außerdem basieren die Charts auf physisch verkauften Einheiten.

Pokémon Schwert und Schild sind in dieser Erhebung die am meisten verkauften Spiele im November 2019. Durchaus beachtlich, immerhin erschienen auch Neuheiten wie Need for Speed: Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order und Death Stranding. Außerdem wird die achte Generation „geteilt“ – so will es ja auch The Pokémon Company. Zwei Handelsveröffentlichungen ziehen auch zwei getrennte Platzierungen nach sich. Damit ist aber auch klar: Pokémon Schwert hat in Deutschland bei den Fans die Nase vorn.

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak