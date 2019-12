The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erscheint am 19. März in Japan für Switch

Wie der japanische Publisher Nippon Ichi Software kürzlich in der aktuellsten Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins bekannt gab, soll The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III in Japan am 19. März 2020 für Nintendo Switch zu einem Preis von 6.980 Yen (umgerechnet ca. 57 Euro) erscheinen.

Das Spiel erschien für PlayStation 4 ursprünglich bereits am 28. September 2017 in Japan und am 22. Oktober 2019 in Europa und Nordamerika. Die Ankündigung einer Switch-Version kam vor einigen Tagen durchaus überraschend. Auch die Veröffentlichung im Westen ist bereits sicher, allerdings gibt es noch keinen konkreteren Termin als das Frühjahr 2020.

Die Switch-Version bietet einige Extras

Die Switch-Version von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III soll unter anderem einen „High-Speed-Skip-Mode“ und einige herunterladbare Inhalte, wie verschiedene Outfits, Badeanzüge und Kopfbedeckungen enthalten.

Offizieller Ankündigungstrailer der Switch-Version

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Nippon Ichi Software / NIS America / Nihon Falcom