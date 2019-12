Japanische Verkaufscharts: New Sakura Wars kommt Pokémon nahe

In der aktuellen japanischen Verkaufswoche vom 9. bis zum 15. Dezember 2019 kommt ein Neueinsteiger auf über 140.000 verkaufte Einheiten. Ein gelungener Start für New Sakura Wars, das ein Sequel, aber gleichzeitig auch eine Art Reboot der Reihe sein soll und 2020 im Westen erscheinen wird.

Pokémon Schwert und Schild kann in der Vorweihnachtszeit nochmal zulegen und sich 231.000 Mal verkaufen. Allein physisch und mit Downloadkarten (ohne digital) kommt die achte Generation in Japan nun auf nahezu 2,5 Millionen verkaufte Einheiten. Auch andere Switch-Spiele legen zu, typisch für das japanische Weihnachtsgeschäft, in dem Nintendo-Evergreens gerne eine bedeutende Rolle spielen. So kommt auch die Hybridkonsole selbst ohne Zutun neuer Software auf 236.000 verkaufte Einheiten allein in der zurückliegenden Woche. Das sind fast 50.000 mehr als in der Vorwoche.

01./01. [NSW] Pokémon Schwert / Schild (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 231.578 / 2.456.459 (+15%)

02./00. [PS4] New Sakura Wars (Sega) {2019.12.12} (¥8.800) – 140.376 / NEW

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 57.746 / 386.257 (+258%)

04./02. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 48.449 / 367.746 (+42%)

05./05. [NSW] Mario & Sonic: Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 26.677 / 103.857 (+76%)

06./04. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 25.036 / 1.063.127 (+63%)

07./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 22.376 / 2.580.291 (+53%)

08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 21.135 / 3.383.582 (+51%)

09./10. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) {2019.07.25} – 20.932 / 264.845 (+82%)

10./09. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 19.466 / 739.734 (+58%)

11./08. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 19.370 / 1.197.020 (+40%)

12./15. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 11.154 / 3.212.004 (+76%)

13./00. [PS4] Control (Marvelous) {2019.12.12} (¥6.800) – 10.336 / NEW

14./16. [NSW] Disney Tsum Tsum Festival (Bamco) {2019.10.10} (¥6.100) – 10.275 / 87.316 (+77%)

15./11. [NSW] Yo-kai Watch 4++ (Level 5) {2019.12.05} (¥6.480) – 9.674 / 20.007 (-6%)

16./21. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 6.981 / 723.501 (+64%)

17./18. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.617 / 1.458.066 (+38%)

18./26. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 6.220 / 398.242 (+66%)

19./25. [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball (Konami) {2019.06.27} (¥6.980) – 6.014 / 192.235 (+59%)

20./27. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 5.575 / 2.030.275 (+74%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 236.625 (188.501)

PS4 – 11.216 (41.401)

3DS – 3.694 (4.074)

XB1 – 522 (400)

PSV – 51 (45)

via ResetEra, Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega