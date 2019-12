Phantasy Star Online 2 geht in die geschlossene Beta-Phase auf Xbox One

In Nordamerika nimmt Sega ab sofort über das Xbox-Insider-Programm Bewerbungen für die geschlossene Beta-Phase zu Phantasy Star Online 2 entgegen. Nur Spieler aus den Vereinigten Staaten und Kanada können sich dafür anmelden. Europa scheint weiterhin leer auszugehen.

Fans fordern seit vielen Jahren eine Lokalisierung des Free-to-play-MMORPGs. Zur E3 2019 kündigte Microsoft selbige dann überraschend an. Die Veröffentlichung erfolgt demzufolge für Xbox One sowie PCs. In Japan ist Phantasy Star Online 2 auf PCs, PS Vita, PS4 und Mobilgeräten sowie seit 2018 auch auf Nintendo Switch spielbar.

Der Ankündigungstrailer von der E3:

