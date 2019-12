Fairy Tail: Drei neue Charaktere und ein spannendes neues Gameplay-Element

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben weitere spielbare Charaktere zu Fairy Tail vorgestellt. 15 spielbare Charaktere wird es geben und die aktuellen Neuzugänge heißen Jellal Fernandes, Laxus Dreyar und Mirajane Strauss.

Dieses Dreiergespann gesellt sich zu den bereits angekündigten Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Erza Scarlet, Wendy Marvell, Gajeel Redfox und Juvia Lockse sowie den zuletzt vorgestellten Sherria Blendy, Kagura Mikazuchi, Ichiya Vandalay Kotobuki, Sting Eucliffe und Rogue Cheney.

Außerdem stellte man ein weiteres Gameplay-Feature vor.

Wenn Charaktere in derselben Gruppe kämpfen, werden ihre Verbindungen allmählich stärker und mit zunehmender Freundschaft werden besondere Gespräche geführt, einschließlich der eigenen für das Fairy-Tail-Spiel geschriebenen Dialoge. Stärkere Verbindungen ermöglichen auch verstärkte Angriffe. Zum Beispiel: Die mächtige Fähigkeit ‚Magische Kette‘ kann eine längere Zeit andauern, nachdem Teamkollegen eine signifikante Verbindung hergestellt haben. Durch das Durchspielen der ursprünglichen Charakter-Beziehungsgeschichten des Spiels wird außerdem der Charakter-Rang des Gruppenmitglieds erhöht, wodurch eine Fülle neuer Kampffertigkeiten freigeschaltet wird.

Einige neue Screenshots der neuen Charaktere:

Die Geschichte von Fairy Tail

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. Koei Tecmo grenzte dies auf den beliebten „Tenrou Island“-Bogen bis zum „Tartaros“-Bogen ein. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle.

Fairy Tail erscheint in Europa am 19. März 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam. Fairy Tail könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*.

Bildmaterial: Fairy Tail, Koei Tecmo / Gust