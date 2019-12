The Last Remnant Remastered könnt ihr jetzt auf iOS- und Android-Geräten spielen

Square Enix hat heute die Veröffentlichung von The Last Remnant Remastered im App Store und bei Google Play bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr erschien The Last Remnant Remastered für PlayStation 4 und brachte somit einen über zehn Jahre alten Klassiker wieder in aller Munde. Zur E3 2019 im Sommer kündigte Square Enix dann auch eine Nintendo-Switch-Version an, die sofort verfügbar war und 19,99 Euro kostete. Die neue Mobile-Version kostet 21,99 Euro.

The Last Remnant erschien ursprünglich 2008 und nahm mit seiner spannenden Geschichte, unzähligen Charakteren und einem verschachtelten Kampfsystem einen Platz in den Herzen der Spieler ein. In einer Welt voller „Artefakte“ – antike Überbleibsel, die ihren Trägern mysteriöse Mächte verleihen – können Spieler die Geheimnisse von Rush Sykes sowohl zuhause als auch unterwegs entdecken.

Auf neuen Screenshots seht ihr Anpassungen für die Benutzeroberfläche.

Ein neuer Trailer zur Mobile-Version

via Square Enix, Bildmaterial: The Last Remnant Remastered, Square Enix