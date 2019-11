Virtual Reality kein Fokus für Xbox – Phil Spencer: „Niemand fragt nach VR“

In einem Interview mit Stevivor sprach Phil Spencer, Chef von Microsofts Xbox-Sparte, über die VR-Technologie. Dabei wird ziemlich schnell klar, dass man nicht heute und auch nicht morgen mit entsprechenden Anstrengungen seitens Xbox rechnen sollte. Allenfalls übermorgen. Auch für Project Scarlett ist VR wohl sicherlich kein Thema.

„Ich habe einige Vorbehalte gegen VR,“ so Spencer. „Es ist isolierend und ich halte Spiele für ein gemeinschaftliches Erlebnis. Wir reagieren darauf, wonach unsere Kunden fragen und … niemand fragt nach VR“, erklärt Spencer weiter. Gerade heraus gibt Spencer auch zu, dass mit VR wohl nicht viel Geld zu verdienen ist. „Niemand verkauft Millionen über Millionen an VR-Geräten. Ich kann mir vorstellen, dass wir [irgendwann] an diesen Punkt gelangen. Aber das ist nicht, wo unser Fokus liegt.“

PlayStation VR alles andere als ein Senkrechtstarter

Sony sieht das anders und investiert allerhand Geld in PlayStation VR. Shuhei Yoshida reagierte bei Twitter zwar ohne Adressat, aber wohl relativ unverkennbar in Richtung Spencer: „Wir arbeiten oft hart an Dingen, nach denen keine Kunden fragen.“ Aber auch er kann wohl nicht leugnen, dass PS VR alles andere als ein Senkrechtstarter ist. 4,2 Millionen Mal hat sich die erschwingliche VR-Brille bisher verkauft, das steht in keiner guten Relation zu den Verkaufszahlen der PlayStation 4.

Unterdessen springt der NPD-Group-Analyst Mat Piscatella Phil Spencer zur Seite. „Die Daten legen nahe, dass Phil Spencer mit seiner Einschätzung zum VR Gaming genau richtig liegt. Vielleicht kann sich dieser Markt eines Tages entwickeln, aber es sind schon jetzt Jahre vergangen und die überwältigende Mehrheit der Gaming-Community kümmert es einfach nicht.“ Piscatella sieht VR als eine Nische, und daran werde sich auch so schnell nichts ändern.

via Eurogamer, Shuhei Yoshida, Mat Priscatella