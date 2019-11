Super Smash Bros. Ultimate: Terry Bogard macht sich morgen im Livestream warm

In einem wie immer kurzfristig anberaumten Livestream von Nintendo macht sich morgen Terry Bogard warm für seinen Auftritt in Super Smash Bros. Ultimate. Masahiro Sakurai wird den neuen Fighter, bekannt aus der Fatal-Fury-Reihe, in einer Präsentation ausführlich vorstellen.

Am 6. November um 14:00 Uhr können sich Fans von Super Smash Bros. Ultimate auf eine etwa 45-minütige Videopräsentation mit Masahiro Sakurai, dem Director des Spiels, freuen. Die ZuschauerInnen erwartet ein detaillierter Einblick in Fähigkeiten und Eigenheiten des bald erhältlichen DLC-Kämpfers Terry Bogard aus der Fatal Fury-Reihe noch vor dessen Veröffentlichung.

Die Präsentation wird auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo übertragen. Über die sozialen Kanäle ließ Nintendo außerdem wissen, dass „keine Infos zu neuen Kämpfern bekannt gegeben“ werden. Fans sollen nicht mit falschen Erwartungen an die Präsentation herangehen.

Terry Bogard folgt als DLC-Charakter dem Fighter-Duo Banjo-Kazooie, das seit September verfügbar ist. Der Neuling Terry wird im November 2019 erscheinen. Doch damit nicht genug: Eigentlich wurden ursprünglich nur fünf DLC-Charaktere angekündigt. Weitere Kämpfer sind aber in Entwicklung.

