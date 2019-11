Diese offiziellen Pokémon-Windeln mit Pikachu- und PokéBall-Motiv gibt es in China

Es gibt Fans, die schmücken sich ganze Zimmer nur mit Figuren, Gegenständen und anderem Merchandise ihrer Lieblinge. Dort findet einfach alles seinen Platz. Aber nicht nur das Fan-Dasein nimmt manchmal absurde Züge an. Manchmal muss man sich auch sehr wundern, was sich die Merchandise-Abteilungen da wieder einfallen lassen.

Bei The Pokémon Company ist man besonders einfallsreich, es gibt wohl nur wenig, was es noch nicht gibt. Jedes Videospiel und jeder Kinofilm wird flankiert von Unmengen neuer Merchandise-Artikel, Werbespots und bis ins Detail geplanter PR-Arbeit. Und auch mit den offiziellen Pokémon-Windeln verfolgt man vermutlich wohl durchdachte Pläne.

Diese offiziellen Pokémon-Windeln gibt es nun in China. Dafür hat sich The Pokémon Company mit Huggies zusammengetan, einem international agierenden Windel-Branding von Kimberly-Clark. Die Windeln gibt es in den drei Größen M, L, XL und mit zwei Motiven: PokéBall und Pikachu-Gesicht.

Für die Pokémon-Fans von Übermorgen

Auf den ersten Blick sind Windeln nichts, womit an seine Marke unbedingt in Verbindung sehen will. Oder sind die Zielgruppe vielleicht ältere, enttäuschte Pokémon-Trainer der ersten Stunde, die ihre Sprösslinge nun mit Pikachu-Windeln ausstatten, weil sie mit der Pokédex-Beschneidung in Pokémon Schwert und Schild hoch unzufrieden sind?

Wohl kaum. Eher dürfte es wohl der Plan sein, schon die Allerjüngsten mit Pikachu aufwachsen zu lassen. Dem Pikachu-Gesicht auf der Windel folgt dann der erste Pikachu-Trinkbecher und Pikachu-Essbesteck, noch lange bevor der Spross in der Einkaufsmeile das erste Pikachu-Spielzeug entdeckt… und dann bereits „infiziert“ ist!

Weitere Bilder findet ihr in diesem Beitrag bei smzdm – einer chinesischen Produktbewertungsplattform.

via NintendoSoup, Bildmaterial: The Pokémon Company / smzdm