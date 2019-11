Spielbare Demo zu Project Sakura Wars, das 2020 einen neuen Anlauf im Westen nimmt

Sakura Wars nahm 1996 auf dem Sega Dreamcast seinen Anfang und erschien damals leider nicht im Westen. Auch späteren Portierungen für PS2 oder PSP war dies nicht vergönnt. Auch die folgenden Serienteile schafften nicht den Sprung nach Übersee, bis Sakura Wars: So Long, My Love für die populäre Nintendo Wii plötzlich seinen Auftritt in Nordamerika und Europa hatte.

Das war 2010 und tatsächlich ist Project Sakura Wars als sechster Hauptteil der Reihe der Nachfolger von So Long, My Love. Als Reboot der Reihe gedacht, würde es sich auch gut als Neustart von Sakura Wars im Westen eignen. Das sieht offenbar auch Sega so und kündigte Project Sakura Wars schon im März 2019 für den Westen an. Seitdem blieb es in unseren Regionen leider sehr ruhig um das Spiel.

Japanische Demo ist ab sofort verfügbar

Nicht so in Japan, wo die Veröffentlichung am 12. Dezember bevorsteht. Seit dieser Woche gibt es auch eine spielbare Demo des Spiels im japanischen PlayStation Store. Die Demo zu Project Sakura Wars soll den Spielern einen Einblick in die Adventure- und Kampf-Parts des Spiels bieten. Ob die Demo vor der Veröffentlichung des Spiels im Westen auch noch hierzulande erscheint, ist noch unbekannt.

Neue Einblicke im aktuellen Propaganda-Report

Wollt ihr nun mehr von Project Sakura Wars sehen? Sega hält die typischen, regelmäßigen Livestreams zum Spiel ab, mi den typischen, seltsamen Bezeichnungen. Diesmal ist es der Sakura Wars Imperial Theater Propaganda Department Report. Eine Aufzeichnung des aktuellen Reports seht ihr unten. Ab Minute 48 gibt es ganz viel Gameplay zu sehen.

Handlung spielt 12 Jahre nach Sakura Wars: So Long, My Love

Das Steampunk-Franchise-Projekt Sakura Wars spielt in der fiktiven Epoche „Taisho Era“, in der die Dampftechnologie entwickelt wurde. Der Titel selbst ist eine legitime Fortsetzung und gleichzeitig eine völlig neue Arbeit. Die Geschichte spielt in der kaiserlichen Stadt Tokyo 12 Jahre nach den Ereignissen aus Sakura Wars: So Long, My Love. Vor zehn Jahren wurden im großen Kouma-Krieg die Kampftruppen in Tokyo, Paris und New York vernichtet. Die Städte gründeten jedoch neue Truppen und als großes Event wurde der Wettbewerb „Great Combat Revue World War“ abgehalten.

Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Seijuurou Kamiyama und führt die neue Kampfeinheit an. Die Kouma bedrohen den Frieden in der Stadt und eure Aufgabe lautet, die Dämonen zu bezwingen. Das Videospiel setzt sich aus den Bereichen „Abenteuer“ und „Schlachten“ zusammen. Durch geführte Dialoge verstärkt ihr die Beziehungen zu den Heldinnen. Im Modus „Abenteuer“ könnt ihr das kaiserliche Theater sowie die Straßen von Ginza frei erkunden, die in einer 3D-Grafik präsentiert werden. Dabei unterhaltet ihr euch mit den Mitgliedern der Kampftruppe und erlebt verschiedene Geschichten. Weiterhin unterhalten euch animierte Szenen und Minispiele.

