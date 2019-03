Project Sakura Wars erscheint weltweit für PlayStation 4

Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega

Sega hat das Videospiel Project Sakura Wars (derzeitiger Arbeitstitel) für PlayStation 4 angekündigt. In Japan läuft das Projekt unter dem Namen Shin Sakura Taisen und soll in diesem Winter dort erscheinen. Für Europa und Nordamerika ist die Veröffentlichung für 2020 geplant.

Eines der größten Franchises von Sega wird den Westen im Sturm erobern. Die langjährige Serie Sakura Wars definiert die Genres JRPG und Romantik mit einprägsamen Charakteren, einer meisterhaften Geschichte und einer grandiosen Musik.

Lasst das Theater wieder strahlen

Der Schauplatz befindet sich in einer romantisierten Version des kaiserlichen Japans im Jahr 1940. Vor zehn Jahren führte eine Katastrophe zu einem verheerenden Verlust der globalen Verteidigungsmacht der Hauptstadt (Imperial Combat Revue of Tokyo), die vom kaiserlichen Theater aus operierte. Seitdem durchlebt das Theater schwere Zeiten und steht vor seiner Schließung. In der Rolle des Anführers liegt es in euren Händen, das Herz der Truppen zu regenerieren und die alte Pracht des Theaters wiederherzustellen.

Im Verlauf eures Abenteuers werdet ihr mit den farbenfrohen Charakteren über ein dynamisches LIPS-Dialogsystem interagieren. Eure Wortwahl sowie die Art, wie ihr etwas mitteilt, haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Beziehungen zwischen den Figuren sowie auf die Ereignisse auf dem Schlachtfeld. Eure Gruppe ist mit mächtigen Mechas ausgestattet, die als „Spiricle Armor“ bekannt sind. Das tiefe und robuste Kampfsystem geht dabei auf die individuellen Fähigkeiten der Teammitglieder ein.

Neben der japanischen Tonspur werden die Bildschirmtexte in Project Sakura Wars auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch übersetzt.

Handlung spielt 12 Jahre nach Sakura Wars: So Long, My Love

Das Steampunk-Franchise-Projekt Sakura Wars spielt in der fiktiven Epoche „Taisho Era“, in der die Dampftechnologie entwickelt wurde. Der Titel selbst ist eine legitime Fortsetzung und gleichzeitig eine völlig neue Arbeit. Die Geschichte spielt in der kaiserlichen Stadt Tokyo 12 Jahre nach den Ereignissen aus Sakura Wars: So Long, My Love. Vor zehn Jahren wurden im großen Kouma-Krieg die Kampftruppen in Tokyo, Paris und New York vernichtet. Die Städte gründeten jedoch neue Truppen und als großes Event wurde der Wettbewerb „Great Combat Revue World War“ abgehalten.

Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Seijuurou Kamiyama und führt die neue Kampfeinheit an. Die Kouma bedrohen den Frieden in der Stadt und eure Aufgabe lautet, die Dämonen zu bezwingen. Das Videospiel setzt sich aus den Bereichen „Abenteuer“ und „Schlachten“ zusammen. Durch geführte Dialoge verstärkt ihr die Beziehungen zu den Heldinnen. Im Modus „Abenteuer“ könnt ihr das kaiserliche Theater sowie die Straßen von Ginza frei erkunden, die in einer 3D-Grafik präsentiert werden. Dabei unterhaltet ihr euch mit den Mitgliedern der Kampftruppe und erlebt verschiedene Geschichten.

Dadurch verstärkt sich nicht nur das Vertrauen zwischen den Heldinnen und dem Protagonisten, sondern ihr erreicht dadurch auch Vorteile für die nächste Schlacht. Weiterhin unterhalten euch animierte Szenen und Minispiele.

via Gematsu