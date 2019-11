Neuer Trailer zu Onechanbara Origin blickt auf 15 Jahre der Serie zurück

D3 Publisher hat einen weiteren neuen Trailer zu Onechanbara Origin veröffentlicht. Diesmal widmet man sich der Geschichte des Franchise und zeigt, welche Fortschritte Protagonistin Aya in alle den Jahren gemacht hat. Aber es geht auch um andere Charaktere, die Fans über die Jahre begleitet haben.

Onechanbara Origin wird auch neue Charaktere einführen. So zum zum Beispiel Rei. Sie unterstützt ihre ältere Schwester und Protagonistin Aya mit Details über neue Zombie-Ausbrüche.

Es bleibt nicht bei Rei als einziger Neuzugang. D3 Publisher stellte bereits Eva als neuen Charakter vor, ihr Artwork seht ihr rechts. Sie könnt ihr im neuen Trailer auch noch einmal in Aktion bewundern.

Zurück zu den Ursprüngen der Serie

Mit Onechanbara Origin geht es zurück zu den Ursprüngen der Serie. Es handelt sich nämlich um eine Sammlung der beiden ersten Spiele als HD-Remaster. The Onechanbara und The Onechanbara 2 erschienen einst 2004 und 2005 in Japan für PS2. Tatsächlich schaffte es das erste Spiel als Zombie Zone sogar nach Europa, die erweiterte Version davon als Zombie Hunters. The Onechanbara 2 erschien bei uns dann als Zombie Hunters 2.

Onechanbara Origin erscheint am 5. Dezember in Japan für PlayStation 4.

via Gematsu, Bildmaterial: Onechanbara Origin, D3 Publisher / Tamsoft