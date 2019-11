Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Geralt vs. Link

Geralt und Link besitzen einige Gemeinsamkeiten. Beide durchstreifen ein großes Land und helfen den Leuten, denen sie begegnen, auch wenn es nicht immer der freundlichste Umgang ist. Des Weiteren werden sie auf ihrer Reise stets von einem edlen Ross begleitet, welches die beiden überall hinbringt. Zudem hat sowohl Link als auch Geralt einen Gastauftritt in Soul Calibur. Einen guten Grund, beide einmal gegeneinander antreten zulassen.

Auf der einen Seite haben wir Geralt von Riva, einen Hexer der nicht nur geübt in den magischen Künsten ist, sondern auch mit seinen Schwertern umgehen kann. Dadurch kann er mit Leichtigkeit seine Gegner, die sowohl menschlicher Natur seien können, als auch monströse Kreaturen besiegen. Für einige Gegner reicht sogar sein markantes Aussehen, um sie in die Flucht zu schlagen.

Link hat zwar kein so markantes Aussehen und ist nicht ganz so stark vom Leben gezeichnet, schlägt seine Gegner dennoch mit aller Kraft in die Flucht. Dabei bedient er sich den unterschiedlichsten Waffen – teilweise auch mit magischen Funktionen – durchläuft Dungeons und besiegt die bösen Mächte, welche Hyrule überfallen.

Sowohl Link als auch Geral verbringen heldenhafte Tätigkeiten. Doch wer von den beiden hat bei euch die Nase vorn? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage, gerne auch mit einem Kommentar!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 27. Oktober

Vergangene Woche ging es passend zu Halloween um euer Horrorspiel für die freien Tage. Horrorspiele standen bei den meisten Antworten nun nicht unbedingt im Vordergrund, sondern eher die allgemeine Zeit zum Spielen. Nichtdestotrotz ließen sich einige auf die modernen Spiele wie MediEvil und Luigi’s Mansion ein. Doch auch weitere Titel wurden genannt, darunter: Silent Hill, Project Zero, Walking Dead Shadow Hearts und Deadly Premonition.

Das ist allerdings nur eine kleine Auswahl an den Spielen, die genannt wurden. Wer weitere Tipps – vielleicht für’s nächste Jahr – braucht, sollte sich mal im Kommentarbereich umschauen.