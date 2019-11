One Punch Man: A Hero Nobody Knows erscheint am 28. Februar 2020

Bandai Namco hat den konkreten Veröffentlichungstermin von One Punch Man: A Hero Nobody Knows bekanntgegeben und im Rahmen dessen auch noch einen neuen Trailer und natürlich einige neue Details veröffentlicht.

Am 28. Februar 2020 wird der One Punch Man im wahrsten Sinne des Wortes hierzulande aufschlagen. Auf Vorbesteller warten eine Reihe von Belohnugnen:

Ein früherer Zugang zu der alternativen Version von Saitama: Saitama (Traumversion). Dieser Saitama entspringt direkt aus seinem Traum und erlaubt einen fairen Kampf und verhindert den Sieg über seiner Gegner mit einem Schlag.

Ein exklusiver Avatar: Saitama-Maske

Zwei exklusive Outfits: Saitama (Trikot) und Saitama (Schwarzer Anzug)

Neben besagter Traumversion von Saitama wurden noch drei weitere Charaktere bestätigt:

Metal Knight: Ein S-Klasse-Held, der den 6. Rang des Heldenvereinigungs-Rankings belegt. Nur wenige kennen seine Identität, da er exklusiv mit einem ferngesteuerten Roboter kämpft.

Stinger: Einer der aufsteigenden Stars der Heldenvereinigung und ein A-Klasse-Held. Er ist vor allem als talentierter Speerkämpfer bekannt.

Melzargard: Ein besonders mächtiges Alien, das vollständige Kontrolle über seine Körperform hat und verschiedenste Formen annehmen kann. Seine unvorhersehbaren Angriffe machen ihn als Gegner besonders gefährlich.

Das Spiel wird neben englischer und japanischer Sprachausgabe auch deutsche Untertitel bieten. Wir hatten schon bei der Gamescom 2019 die Gelegenheit, One Punch Man: A Hero Nobody Knows anzuspielen. Dabei sind wir natürlich auch der Frage auf den Grund gegangen, wie man einen Helden besiegt, der nicht besiegt werden kann.

Der neue Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows

via Bandai Namco, Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft