Bleeding Edge: Neuer Trailer zum 4-vs-4-Online-Fighter von Ninja Theory

Bei der X019 haben Microsoft und Hellblade-Entwickler Ninja Theory bestätigt, was bereits vorab durchsickerte. Der 4-vs-4-Team-Fighter Bleeding Edge wird am 24. März 2020 für Xbox One und PCs (Steam und Microsoft Store) erscheinen. Eine geschlossene Beta soll am 14. Februar und am 13. März stattfinden. Teilnahmeberechtigt sind Vorbesteller und Game-Pass-Besitzer.

Wähle deinen Kämpfer aus einem vielfältigen Sortiment farbenprächtiger Charaktere vom Rande der Gesellschaft: Verbrenne als die kühne und schöne Buttercup Gummi mit deinen abnehmbaren Sägeblattarmen, richte als Black Metal Rocker Niđhöggr mit deinen elektrisierenden Gitarrensolos Unheil an oder mische als New Yorks meistgesuchter Attentäter Daemon die Straßen auf.

Den neuen Trailer von der X019 seht ihr nachfolgend.

via Xbox, Bildmaterial: Bleeding Edge, Microsoft / Ninja Theory