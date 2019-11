Deutsche Verkaufscharts: Need for Speed Heat heizt Death Stranding ein

Im Fußball- und Autoland Deutschland heizt aktuell Need for Speed Heat nicht nur den Asphalt, sondern auch Death Stranding ein. Der neueste Teil der langjährigen Serie ist im Kritikerkonsens ganz gut gelungen und besser als letzte Spiele der Reihe, auch wenn „Heat“ nicht an die ganz frühen Erfolge anknüpfen kann.

Trotzdem reicht es hierzulande für den ersten Platz in den PS4- und in den Xbox-One-Charts. In den PS4-Charts verweist Need for Speed Heat damit ein bisschen überraschend sogar Death Stranding auf den zweiten Platz. Allerdings landet Death Stranding mit der Special Edition auch noch auf Platz 5. GfK Entertainment unterscheidet wie gewohnt zwischen verschiedenen Verkaufsversionen. In den Xbox-One-Charts landet Vorwochensieger Call of Duty: Modern Warfare auf Platz 2.

In den deutschen Nintendo-Switch-Charts werfen die Olympische Sommerspiele 2020 in Japan ihre Schatten voraus: Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 steigt auf dem zweiten Platz ein, hat aber gegen Luigi’s Mansion 3 keine Chance, das die Spitzenposition behaupten kann. Glückwunsch, Luigi!

via GfK, Bildmaterial: Need for Speed Heat, Electronic Arts / Ghost Games