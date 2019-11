Octopath Traveler: Champions of the Continent erscheint erst 2020 in Japan

Square Enix hat die geplante Veröffentlichung von Octopath Traveler: Champions of the Continent, die eigentlich noch in diesem Jahr in Japan erfolgen sollte, auf das kommende Jahr verschoben. In einer Botschaft an die Fans sagt Producer Yuuki Yokoyama, dass die Releaseversion des Spiels zwar fast fertig sei,aber sich der Produktionsplan noch ein wenig geändert habe, um die Hauptgeschichte nach dem Start des Dienstes zu liefern. Die Hauptgeschichte wird offenbar erst mit Updates nach und nach eingespielt, was nicht untypisch wäre.

Octopath Traveler: Champions of the Continent soll auf dem Free-to-play-Konzept basieren und einige Jahre vor den Ereignissen von Octopath Traveler (Nintendo Switch) spielen. Ein waschechtes Prequel also. Das Spiel setzt auf die (kürzlich auch namentlich gesicherte) HD2D-Optik. Die Kämpfe finden in einem kommando- und rundenbasierten System statt, im Unterschied zum Original sind dabei aber acht Charaktere im Einsatz.

Schauplatz ist erneut der Kontinent Orsterra

Ihr schlüpft in die Rolle eines der Protagonisten, wobei euch drei „amtierende Champions“ zur Wahl stehen. Schauplatz ist erneut der Kontinent Orsterra. Auch die Feldbefehle des Originals kehren zurück. Ihr könnt zuhören, um Informationen zu erhalten, Gegenstände stehlen und vieles mehr.

Bei Twitter meldeten sich die Entwickler schon im März zu Wort: „Alle, die auf ein neues Konsolenspiel warten: Es tut uns leid, aber die Produktion dauert noch ein wenig länger. In der Zwischenzeit könnt ihr hoffentlich dieses [Smartphone]-Game genießen!“ Das bestätigt also, dass die Serie auch auf Konsolen eine Zukunft hat.

Der ältere Ankündigungstrailer zum Spiel

via Gematsu, Bildmaterial: Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix