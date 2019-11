Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk erneut in Japan verschoben

Erinnert ihr euch noch an Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk von Nippon Ichi Software? Das Spiel wurde Ende März für PlayStation 4 und Vita angekündigt und sollte ursprünglich eigentlich bereits am 25. Juli in Japan erscheinen. Bereits Anfang Mai musste man dann jedoch eine Verschiebung auf den Frühling 2020 verkünden mit dem Versprechen, die Qualität des Spiels verbessern zu wollen. Nun kann man auch dieses Zeitfenster nicht einhalten und verschiebt den Titel auf einen unbestimmten Zeitpunkt, wiederum mit derselben Begründung.

Die Handlung

Ihr seid eine Seele, die in einer „Nekrolampe“ haust und dient der Hexe Madam Malta. In einem unterirdischen Verlies führt ihr ihre Befehle aus und nutzt magische Marionettensoldaten, um die Monster in diesem Labyrinth zu besiegen. Die Soldaten, weder Menschen noch Bestien, werden durch eine magische Kraft geboren. Eure Aufgabe ist es, verschiedene Klassen zu erschaffen, um eine besondere Gruppe zu kreieren, damit ihr die Herausforderungen in diesem Dungeon meistert.

Hier nochmals der letzte Teaser-Trailer vom Mai:

via Gematsu, Bildmaterial: Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk, Nippon Ichi Software