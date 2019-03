Labyrinth of Galleria für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch angekündigt

Bildmaterial: Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk, Nippon Ichi Software

Der Teaser von Nippon Ichi Software wurde durch die Dengeki PlayStation bereits vor dem Ende des Countdowns aufgelöst. Es handelt sich dabei um Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk, ein Nachfolger von Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk. Das Spiel wird in Japan am 25. Juli für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch erscheinen, auch in einer Limited Edition.

Die Entwicklung wird dabei vom Team übernommen, welches bereits an Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk arbeitete. Emi Evans kümmert sich wieder um die Musik. Ein Sequel soll das Spiel aber nicht werden. Weitere Informationen dürften schon bald folgen, der Countdown der Teaser-Seite läuft morgen ab.

via Gematsu