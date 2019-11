Drei weitere Charaktere von Root Film vorgestellt

Kadokawa Games hat Beschreibungen zu drei weiteren Charakteren aus Root Film veröffentlicht. Bei den drei Charakteren handelt es sich um Wakako Shiba, ein mysteriöses Mädchen und Chisa Toriyama. Rintaro Yagumo, Riho, Aine Magari, Hitoha Amakata, Kyoichi Kanade, Mie Aoto und Ayane Kotoshiro haben wir euch bereits in der Ankündigung zum Titel vorgestellt.

Wakako Shiba (Stimme: Arisa Noto)

Eine Studentin, die einen Abschluss in historischer Literatur anstrebt. An vorlesungsfreien Tagen arbeitet sie Teilzeit bei ihrem Professor und kümmert sich um seine Frau. Im Gegenzug dafür darf sie frei in Geschichtsbüchern lesen.

Mysteriöses Mädchen (Stimme: Moa Tsukino)

Sie ist ein mysteriöses und schlagfertiges Mädchen. Ihr Aussehen macht einen lebendigen Eindruck.

Chisa Toriyama (Stimme: Anna Mugiho)

Sie ist zuständig für die Bildende Kunst in „Iwami Kagura Miho Troupe“. Bei ihr handelt es sich um eine aufmunternde und dennoch leicht plumpe Frau. Sie macht den Eindruck einer strengen aber liebenden Mutter.

Die Handlung von Root Film

Der junge engagierte Filmemacher Rintaro Yagumo ist in ein neues TV-Projekt involviert. Hierbei handelt es sich um ein Mystery-Drama, welches in Shimane spielen und gleichzeitig den Tourismus für die Präfektur ankurbeln soll. Der Pilotfilm liegt bereits 10 Jahre zurück. Das Projekt wurde damals leider aus unbekannten Gründen auf Eis gelegt. Nun gibt es aber anscheinend Pläne das Projekt wieder neu aufzurollen.

Im Kern der Produktion stehen drei Filmemacher, die miteinander im Wettbewerb stehen. Jeder filmt darüber hinaus mit einer anderen Darstellerin. Yagumo ist aufgeregt, als er erfährt, dass es sich bei den anderen beiden Regisseuren um anerkannte Berühmtheiten handelt. Während Yagumo und sein Team sich aufmachen um nach einem geeigneten Drehort Ausschau zu halten, geschieht an ihrem Ziel jedoch ein Mord.

Im kommenden Frühling soll der Titel für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan erscheinen, wobei eine Veröffentlichung im Westen ebenfalls bestätigt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt steht für diese jedoch noch kein Erscheinungsdatum fest.

