Fairy Tail: Neues Gameplay-Material aus Previews liefert weitere Eindrücke

In den letzten Tagen sind einige Anspielvideos zum kommenden Projekt Fairy Tail aufgetaucht. Unten findet ihr deswegen viel neues Gameplay-Material aus dem Spiel von Koei Tecmo und Gust. Zudem ließ der Producer Keisuke Kikuchi gegenüber DualShockers durchblicken, dass man so viele Charaktere wie möglich ins Spiel einfügen möchte. Vielleicht schaffen es also auch eure Favoriten noch ins Rollenspiel?

Worum geht es in Fairy Tail?

In der Vorlage Fairy Tail von Hiro Mashima geht es um die gleichnamige Magiergilde Fairy Tail. Wie es sich für eine typische Gilde gehört, erledigen die Mitglieder Quests für andere Leute. Zudem verstrickt sich die Gilde immer wieder auf unterschiedlichen Reisen in wilde Abenteuer. Diese könnt ihr – wie in der Vorlage – in dem Spiel erleben. Ihr schlüpft in die Rolle von Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia sowie weiteren Gildenmitgliedern.

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle.

Fairy Tail soll im kommenden Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

