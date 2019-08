Project Sakura Wars erscheint am 12. Dezember in Japan – neue Charaktere und Gameplay zum Spiel

Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega

Sega hat eine ganze Reihe an frischen Informationen zu Project Sakura Wars veröffentlicht. Das Spiel soll am 12. Dezember für 8.800 Yen (circa 75 Euro) für PlayStation 4 erhältlich sein. In Japan werden die Erstauslieferungen außerdem ein kostenloses PS4-Design erhalten, welches Titelbild- und Song präsentieren wird.

Sega bietet auch eine Limited Edition für 14.800 Yen (circa 125 Euro) sowie eine Digital Deluxe Edition an. Die Limited Edition enthält eine Sakura-Wars-Musik- und Artwork-Kollektion, bestehend aus einer CD mit über 60 Titeln und einem A4-großen, 72-seitigen Artbook mit Arbeiten aus Sakura Wars. Die Digital Deluxe Edition erhält selbiges – nur eben digital.

In Europa und Nordamerika soll das Spiel im Frühjahr 2020 erscheinen.

Die neuen Charaktere des Shanghai Combat Revue

Zu den bereits bekannten Charakteren gesellen sich nun zwei weitere. Die Mitglieder des Shanghai Combat Revue sind für den Schutz der Stadt verantwortlich. Zur selben Zeit und so lange, wie sich das Imperiale Combat Revue noch im Wiederaufbau befindet, wachen sie außerdem über die Kaiserliche Hauptstadt.

Yang Xiaolong (gesprochen von Yuuichirou Umehara)

Ein temperamentvoller junger Mann, welcher Unehrlichkeit verabscheut und dazu neigt, sein Herz auf der Zunge zu tragen. Durch seine Material-Arts-Techniken bietet er im Kampf eine enorme, offensive Stärke. Spezialisiert in der Zubereitung von gebratenem Reis in chinesischem Stil, wird er im Alltag auch „The Rice Chef of Fire“ genannt.

Huang Yui (gesprochen von Sumire Uesaka)

Das agilste Mitglied des Shanghai Combat Revue ist ein heiteres, ehrliches und energiegeladenes Mädchen mit unnachgiebiger Art. Obwohl sie, in der Regel, eher ein unbeschwerter Charakter ist, lässt sie ihre Liebe für das Shanghai Combat Revue doch recht harsch gegenüber dem Imperialen Combat Revue und seinen Mängeln auftreten. Trotzdem scheint sie aber viel Respekt für Sakura Amamiya zu erübrigen und pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr.

Der Kampf-Mecha des Departments, Wanglong, verfügt über ein recht aggressiv anmutendes Äußeres, welches an einen Drachen erinnert. Er besticht durch seine, von der überragenden Agilität des Operators entfesselten, Martial Arts.

Handlung spielt 12 Jahre nach Sakura Wars: So Long, My Love

Das Steampunk-Franchise-Projekt Sakura Wars spielt in der fiktiven Epoche „Taisho Era“, in der die Dampftechnologie entwickelt wurde. Der Titel selbst ist eine legitime Fortsetzung und gleichzeitig eine völlig neue Arbeit.

Die Geschichte spielt in der kaiserlichen Stadt Tokyo 12 Jahre nach den Ereignissen aus Sakura Wars: So Long, My Love. Vor zehn Jahren wurden im großen Kouma-Krieg die Kampftruppen in Tokyo, Paris und New York vernichtet. Die Städte gründeten jedoch neue Truppen und als großes Event wurde der Wettbewerb „Great Combat Revue World War“ abgehalten.

Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Seijuurou Kamiyama und führt die neue Kampfeinheit an. Die Kouma bedrohen den Frieden in der Stadt und eure Aufgabe lautet, die Dämonen zu bezwingen. Das Videospiel setzt sich aus den Bereichen „Abenteuer“ und „Schlachten“ zusammen. Durch geführte Dialoge verstärkt ihr die Beziehungen zu den Heldinnen. Im Modus „Abenteuer“ könnt ihr das kaiserliche Theater sowie die Straßen von Ginza frei erkunden, die in einer 3D-Grafik präsentiert werden. Dabei unterhaltet ihr euch mit den Mitgliedern der Kampftruppe und erlebt verschiedene Geschichten.

Dadurch verstärkt sich nicht nur das Vertrauen zwischen den Heldinnen und dem Protagonisten, sondern ihr erreicht dadurch auch Vorteile für die nächste Schlacht. Weiterhin unterhalten euch animierte Szenen und Minispiele.

Aktuelle Trailer zeigen erstes Gameplay

Nachfolgend seht ihr den aktuellen Trailer und erstes Gameplay-Material. Das etwa einstündige Gameplay-Video gewährt euch einen genaueren Einblick in den neusten Ableger der Reihe. Neue Details wird es bereits am 21. August geben, dann wird der offizielle Livestream „Sakura Wars Imperial Theater Propaganda Department Report“ ausgestrahlt. Auch eine Vorschau auf die Tokyo Game Show soll es dann geben.

via Gematsu