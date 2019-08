Obakeidoro! erscheint im Westen am 29. August für Nintendo Switch

Bildmaterial: Obakeidoro!, Free Style Games

Nachdem Obakeidoro! am 1. August für Nintendo Switch in Japan erschien, wird es nun entgegen dem anfänglichen Plan von Entwickler Free Style Games erst am 29. August im Westen veröffentlicht. Ursprünglich peilten die Entwickler nämlich eine Veröffentlichung am selben Tag wie in Japan an. Bei uns wird der Titel für 19,99 Euro erhältlich sein.

Japanisches Fang-Spiel

Obakeidoro! ist ein leicht zu steuerndes Action-Spiel, das auf einer japanischen Version von „Fangen“ basiert, die sich Keidoro nennt. Dabei übernimmt der Spieler entweder die Rolle eines Geistes oder eines von drei Menschen. Der Geist muss dann innerhalb von drei Minuten die drei Menschen fangen und einsperren, während die Menschen in dieser Zeit fliehen oder sich wehren müssen. Globale Online-Spiele verleihen diesem Prinzip außerdem noch mehr Würze.

In einem Trailer könnt ihr euch das Gameplay dazu anschauen:

via Gematsu