Blade Strangers wird kostenlos um drei neue Charaktere erweitert

Der Crossover-Fighter Blade Strangers feiert seinen ersten Geburtstag und Entwickler Studio Saizensen feiert dies mit einem Update, das dem Spiel drei neue spielbare Charaktere hinzufügen wird. Das twitterte der japanische Publisher Pikii. Heute bestätigte auch der westliche Publisher Nicalis dieses Update, das kostenlos sein wird.

Bei den drei neuen spielbaren Charakteren handelt es sich um Aban aus 1001 Spikes, Piaa aus Doki Doki Poyacchio und Umihara Kawase in lockerer Strandbekleidung aus dem gleichnamigen Umihara Kawase. Auf dem Twitterprofil von Nicalis seht ihr jeweils kurze Videos zu den Charakteren.

Eine bösartige Kraft, die nur als Lina bekannt ist, verschlingt Daten in einem riesigen, interdimensionalen Server-Netzwerk, das von intelligenten Computern namens „Motes“ überwacht wird. In ihrer Verzweiflung beschwören die Motes Helden aus den verschiedensten parallelen Spielwelten, um sie gegeneinander im Duell antreten zu lassen. Der Sieger des Turniers hat das Potenzial, als der Blade Stranger wiedererweckt zu werden… der Retter, der Lina besiegen und die Motes vor weiterem Schaden bewahren kann!

Neben Aban, Piaa und Umihara Kawase könnt ihr in dem Crossover-Fighter zahlreiche Charaktere von Nicalis-Franchises steuern, darunter Curly Brace und Quote aus Cave Story oder Liongate und Master T aus Code of Princess EX. Aber auch der Shovel Knight und originale Charaktere sind mit von der Partie.