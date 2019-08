No Man’s Sky Beyond erscheint erneut als physische Version

Bildmaterial: No Man’s Sky, Hello Games

Der Start der Reise von No Man’s Sky ist nun bereits etliche Jahre her. Nach einem desaströsen Anfang und einem beständigen Kampf zwischen Updates und Fehlerbeseitigung konnte sich der Titel mehr und mehr seinen angestrebten Platz erkämpfen.

Zur Feier des kürzlich erschienenen Beyond Updates liefert Hello Games nun eine neue physische Version des Titels, die alle bisherigen Updates gebündelt auf ein Medium presst.

Die neue Version soll in Europa am 11. September erscheinen. Amerikanische Spieler dürften hingegen bereits einen Tag eher zuschlagen.

Das bisher ambitionierteste Update

Bei dem Beyond Update selbst handelt es sich um eine drei geteilte kostenlose Erweiterung. Nach Aussagen der Entwickler sei dies ihr bisher ambitionierteste Update für No Man Sky. Beyond liefert euch unter anderem VR Unterstützung und baut den Multiplayerpart des Spiels weiter kräftig aus. So könnt ihr nun euren Mitspielern dank richtiger Figurenmodelle auf Augenhöhe begegnen.

Am besten im trefft ihr euch gleich im neuen Multiplayer Hub, den euch Hello Games bereitstellt. Mit VR und dem neuen Multiplayer ruht sich Hello Games aber nicht aus. Der dritte Part dieses Content-Updates wiederum liefert euch ein großes Konglomerat aus größeren und kleineren Verbesserungen. So ändert sich der Basenbau. Features wie Kochen, sowie das zähmen von Tieren sind nun neuer Bestandteil von No Man’s Sky.

No Man’s Sky ist für Playstation 4, Xbox One und PC verfügbar.

via Gematsu