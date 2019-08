Hyper Light Drifter und Mutant Year Zero: Road To Eden kostenlos im Epic Games Store

Bildmaterial: Hyper Light Drifter, Heart Machine



Ob dank Exklusivdeals wie jenen zu wie Borderlands 3* oder Shenmue 3*, der Debatte rund um Hassbeiträge zu Ooblets zuletzt oder kostenlosen Games wie For Honor* und Alan Wake* – der Epic Games Store bleibt ein Thema und das wird den Machern recht sein.

Selbst sorgt man dafür in der laufenden Woche mit zwei neuen Videospielen. Hyper Light Drifter von Heart Machine sowie Mutant Year Zero: Road To Eden könnt ihr euch derzeit komplett kostenlos im Epic Games Store abholen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr euch einen Account registriert. Und zum Spielen braucht ihr natürlich den Launcher.

Das Angebot gilt nur noch bis morgen!

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Epic-Games-Store-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.