Die Visual Novel Raging Loop kommt am 18. Oktober nach Europa

Bildmaterial: Raging Loop, PQube / Kemco, Dwango

Publisher PQube hat verkündet, dass die Psycho-Horror-Visual-Novel Raging Loop (Rei-Jin-G-Lu-P in Japan) von Kemco am 18. Oktober 2019 in Europa für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht wird. Damit ist man sogar vier Tage schneller als in Nordamerika.

Schnellentschlossene können sich dabei die Day One Edition sichern, welche zum Spiel ein Artbook mit 100 Seiten enthält, welches Illustrationen und Informationen zu den Charakteren bietet. Über den Ankündigungstrailer hatten wir bereits berichtet.

Werwolf und Mafia

Das Horrorspiel basiert auf dem Prinzip von Werwolf und Mafia. Innerhalb der Gruppe versteckt sich ein Werwolf, dessen Identität bewiesen werden muss, bevor dieser alle Mitglieder des Teams heimlich tötet. Die Hauptfigur in dieser Geschichte, Haruaki Fusaishi, verliert die Orientierung und erreicht das Dorf Yasumizu.

Immer, wenn er stirbt, erwacht er an diesem Ort zur identischen Zeit. Ihr müsst das Geheimnis hinter diesen merkwürdigen Ereignissen untersuchen, wobei das tragische Ritual „The Feast“ eine wichtige Rolle spielt. Die Erzählung bietet mehrere Enden.

via Gematsu