GNOG ist jetzt kostenlos im Epic Games Store erhältlich

Bildmaterial: GNOG, Ko-Op / Double Fine

Der Epic Games Store ist und bleibt in aller Munde – ob dank Exklusivdeals wie jenen zu wie Borderlands 3* oder Shenmue 3*, der Debatte rund um Hassbeiträge zu Ooblets zuletzt oder kostenlosen Games wie For Honor* und Alan Wake*. Aktuell ist wieder ein neues kostenloses Spiel im Store erhältlich. Ihr könnt euch GNOG sichern.

GNOG ist ein 3D-Puzzle-Game in einer greifbaren Welt voller Spielzeuge und Geheimnisse. Klicke, greife, tippe, drehe, ziehe und spiele mit eigenwillig charmanten Monsterköpfen und entdecke die darin versteckten Welten. Die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Köpfe sind nicht nur ein Augenschmaus, sie stecken auch voller spielerischer Interaktionsmöglichkeiten und erwachen unterlegt mit einem vielschichtigen, dynamischen Soundtrack zum Leben – ob in der Standardansicht oder in VR.