Deutsche Verkaufscharts: Touchdown für Electronic Arts

Bildmaterial: Madden NFL 20, Electronic Arts

Touchdown für Electronic Arts in den aktuellen deutschen Verkaufscharts. Madden NFL 20 klettert aus dem Stand auf den ersten Platz der deutschen PS4- und Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. In den PS4-Charts verweist die Football-Reihe Crash Team Racing auf Platz 2 und in den Xbox-One-Charts gibt sich Wolfenstein: Youngblood geschlagen.

In den deutschen PC-Charts holt sich Anno 1800 die insgesamt 15. Erstplatzierung seit Veröffentlichung. Der Landwirtschafts-Simulator 19 reiht sich dahinter ein. In den deutschen Nintendo-Switch-Charts kann Fire Emblem: Three Houses die Spitze vor Super Mario Maker 2 verteidigen – im Gegensatz zu den japanischen Charts.

via GfK