Der PC-Launchtrailer zu Senran Kagura: Peach Ball

Bildmaterial: Senran Kagura: Peach Ball, XSEED, Marvelous / Honey ∞ Parade Games, Tamsoft



Seit dem 14. August ist Senran Kagura: Peach Ball nun auch noch für PC-Steam erhältlich. Der Titel kostet dabei 39,99 Euro, wobei er in der ersten Verkaufswoche um zehn Prozent vergünstigt angeboten wird. Dies wird mit einem neuen Launchtrailer gefeiert.

Senran Kagura: Peach Ball erschien bereits am 13. Dezember letzten Jahres in Japan für Nintendo Switch und am 9. Juli auch bei uns im Westen. Die Nintendo-Switch-Veröffentlichung haben bereits einem Test unterzogen.

In Peach Ball trefft ihr auf Asuka, Yumi, Murasaki, Ryona und Yomi, welche durch Haruka in Tiere verwandelt wurden. Um zur Normalität zurückzukehren, müsst ihr Pinball spielen.