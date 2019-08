Ys IX: Monstrum Nox zeigt sich mit zwei neuen Videos

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, Falcom

Falcom hat neue Video-Eindrücke zum kommenden Ys IX: Monstrum Nox veröffentlicht. Ein kurzes Werbevideo zeigt dabei die eher düstere Stimmung, wobei sich auch Adol kurz zeigen darf. Zusätzlich wurde während eines Livestreams von Dengeki PlayStation eine Storyszene mit den Monstrum gezeigt. Auch diese findet ihr weiter unten.



Die Gefängnisstadt Balduq

Eine der Hauptstädte in Gllia Eldlingen, einer Provinz des Reiches Romun, die im Nordosten der Halbinsel Esterior liegt. Die Stadt ist als Gefängnisstadt bekannt, weil sich an diesem Ort ein riesiges Gefängnis befindet. Dicke Burgmauern und ein Burggraben umgeben die Zellen und die Überreste der ehemaligen Festung sind heute noch in der Stadt sichtbar.

Balduq ist gleichzeitig ein wichtiger Knotenpunkt für die Transporte in dieser Gegend. Man findet außerdem viele Hotels, Bars und Geschäfte für Reisende und für den Handel. In den letzten Jahren wurden Einrichtungen für die Öffentlichkeit gebaut. Hierzu gehören ein Theater und eine Badeanstalt.

Ys IX: Monstrum Nox soll in Japan am 26. September für PlayStation 4 erscheinen.

Werbevideo

Monstrum-Zwischensequenz

