Kazuya Niinou, der Director von Dragon Quest Builders, verlässt Square Enix

Der Director der Dragon-Quest-Builders-Reihe, Kazuya Niinou, hat nach eigener Aussage Square Enix verlassen. Dies verkündete er mit einem Tweet. Darin bedankt er sich bei seinen Kollegen und allen Spielern, welche Freude an seinen Spielen hatten.

Weiter schreibt er, dass er sich nach etwa sieben Jahren bei Square Enix eine andere Entwicklungsumgebung wünsche und sich nach der Fertigstellung von Dragon Quest Builders 2 etwas ausgebrannt fühle. In der nächsten Woche will sich Niinou zu seiner Zukunft äußern, diese ist also bereits gesichert. Er wird zudem auch als Externer noch ein Auge auf Dragon Quest Builders 2 haben.

Dragon Quest, Final Fantasy, Etrian Odyssey, 7th Dragon, Trauma Center…

Kazuya Niinou kann auf ein sehr spannendes Portfolio an Spielen zurückblicken. Neben den beiden Sandbox-RPGs Dragon Quest Builders und Dragon Quest Builders 2 als Director war er bei Square Enix als Assistant Director an Final Fantasy XIV: A Realm Reborn beteiligt.

Vor seiner Zeit bei Square Enix war Niinou zudem Director bei Trauma Center: Under the Knife und Designer von Etrian Odyssey bei Atlus sowie Director von 7th Dragon bei Imageepoch. Man darf also gespannt sein, was er als Nächstes machen wird.

