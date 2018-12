Utawarerumono Zan: Demo in Japan für PS4 verfügbar

By

Im japanischen PlayStation Store ist nun eine Demo zu Utawarerumono Zan für PlayStation 4 erhältlich. In dieser Region ist das Videospiel am 27. September erschienen.

Spielverlauf

In Utawarerumono Zan schreitet die Handlung voran, indem ihr verschiedene Stages durchspielt. Im Spielverlauf schließen sich weitere spielbare Charaktere Hakus Gruppe an, sodass sich euer Team mit der Zeit vergrößert. Mit der Ausnahme von bestimmten Stages erstellt ihr eine Gruppe, die aus vier verschiedenen Charakteren besteht. Die Figuren, die ihr in einem Gefecht nicht steuert, werden von einer KI kontrolliert. Es ist möglich, während einer Schlacht zwischen den Einheiten zu wechseln.

Verschiedene Kampftechniken

Entscheidet ihr euch dafür, eine Mission zu starten, wird zu Beginn das Hauptziel eingeblendet. In manchen Situationen müsst ihr mehrere Ziele meistern, die ihr nach und nach während einer Schlacht abarbeitet. Gelingt es euch, das Hauptziel zu erfüllen, habt ihr die Stage erledigt. Daneben gibt es manchmal noch Nebenaufträge, deren Beachtung euch mit zusätzlichen Erfahrungspunkten und Gegenständen belohnt. Als Beispiel für die Ziele müssen bestimmte Gegner vernichtet oder Materialien gesammelt werden.

Jede Einheit besitzt bestimmte Merkmale, die „Unit Traits“. Hierzu zählen passive Effekte, die während einer aktiven Mission immer aktiviert sind sowie Effekte, die nur durch eine besondere Voraussetzung ausgelöst werden. Ebenso ist die Formation ein wichtiges Element, um die gesamte Truppe zu stärken und die Moral zu verbessern. Neben den gewöhnlichen Attacken können die Charaktere kombinierte Angriffe und spezielle Fähigkeiten anwenden, die eine Energie namens „Zeal“ verbrauchen.

Erreicht eine Figur ein bestimmtes Level, erlernt sie die Künste „Deadly Arts“. Diese Fähigkeiten dienen dazu, einem Feind einen größeren Schaden zuzufügen oder die Verbündeten zu heilen.

