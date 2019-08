Cell-Saga und neuer Charakter für Dragon Ball Z: Kakarot bestätigt

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco / CyberConnect2

Die neuste Ausgabe der V-Jump bestätigte, dass in Dragon Ball Z: Kakarot die Cell-Saga vorkommen wird. Während der Cell-Saga sollen dabei Teen-Gohan und Trunks spielbar sein. Außerdem wird auch der Inhalt der Folge, in der Son Goku und Piccolo sich an der Fahrprüfung versuchen, als Minispiel vorkommen.

In der Cell-Saga von Dragon Ball Z: Kakarot wird außerdem Cyborg 17 dabei sein und sowohl Cyborg 16 als auch Son Gohan werden eigene, originale Episoden bekommen.

Neuer Charakter: Bonyu, ehemaliges Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos

Die Zeitschrift bestätigte ebenfalls, dass ein neuer Charakter namens Bonyu Teil des Spiels wird. Bei Bonyu handelt es sich um eine Frau mit großem Vorbau, die vom selbem Planeten wie Jeeze stammt. Anscheinend war sie ein Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos, ehe sie dieses aufgrund seiner merkwürdigen Posen verließ.

Dragon Ball Z: Kakarot soll Anfang 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen, unsere Erfahrungen könnt ihr euch hier durchlesen. Unten könnt ihr euch den E3-Trailer zum Spiel anschauen.

via Gematsu